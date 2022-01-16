FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Antalyaspor maçının ilk yarısında kaleyi bulan tek isabetli şut yok. Bunda 3. bölgede oynayanların inanılmaz ağır oynamasının etkisi var. 11 kişiden sadece 3-4 kişi, "adam gibi" oynadığında bu rezalet istatistikler ortaya çıkıyor! İsmail hocanın sahaya çıkardığı 11 ve oyun düzeni yavaş yavaş olumlu sonuçları getirecek. Elin oğluna verdiğimiz desteğin en azından bir kısmını öz evladımıza verelim. İşin sonunda takımdaki değişimi göreceğimize eminim.
Daha ilk maçtan, oyuncu performansları çok düşük olmasına rağmen bazı şeylerin değiştiğini gördük. Takım çılgınlar gibi gereksiz pres yapmıyor, herkes yerli yerinde. Ölü toprağını atmak kolay değil elbette. Bekleyip, sabredeceğiz. Başka çare yok.
GÜRCAN BİLGİÇ - ASLINDA YOKLARDI!
İlk maçında oyuncuların yerleri, görevlerini değiştirse de, ruhlarını farklılaştırmayı başaramamıştı İsmail Kartal. Sadece kendi alanında kalıp, beşli savunmasıyla direnmeyi tercih eden Antalyaspor'u atılan gole kadar tehdit bile edemediler. Rakibin dengesini sarsacak defans arkası koşuları da üretemediler, kanat akınlarıyla etkili değillerdi.