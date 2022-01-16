FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

İşte gençlere fırsat verilecek bir ortam var. Örnek Muhammed, Arda… Bir tavsiyem de başkan Ali Koç'a; bu kadar para verilerek alınan oyuncuların hiç çalışmayıp, kendilerine bakmayıp, takıma hiçbir katkı vermemelerinin hesabı sorulmamalı mı?
İrfan Can'ın hali ne! Amerika'dan fişek gibi gelen Rossi, fizik olarak öyle tükenmiş ki değil depar adım bile atamıyor. Dün gece en çok üzüldüğüm isimlerden bir tanesi Serdar Dursun'du.
Yanındaki arkadaşları hiç pres yapmıyor, o tek başına pres yapmaya çalışıyor. Tek organize atak yok, pozisyona giremiyor. Orta sahadan hiçbir arkadaşı kendisiyle irtibat kuramıyor. Kanatlardan orta gelmiyor.