FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

Fenerbahçe'nin dün gece 90 dakikada sergilediği futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Basit top kayıpları ve organize tek atak yapılamayışı… Fizik olarak Mesut Özil, Rossi ve İrfan Can Kahveci'nin son derece düşük performansları ortaya çok kötü bir tablo çıkardı.

Sarı-lacivertliler, 63. dakikaya kadar kaleye tek şut atamadı. Bu dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Bütün bu sıkıntılara rağmen piyangodan da bir gol attı ama koruyamadı.