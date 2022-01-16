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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Ömer Ürğndül flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte Üründül'ün yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 08:51
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

Fenerbahçe'nin dün gece 90 dakikada sergilediği futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Basit top kayıpları ve organize tek atak yapılamayışı… Fizik olarak Mesut Özil, Rossi ve İrfan Can Kahveci'nin son derece düşük performansları ortaya çok kötü bir tablo çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

Sarı-lacivertliler, 63. dakikaya kadar kaleye tek şut atamadı. Bu dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Bütün bu sıkıntılara rağmen piyangodan da bir gol attı ama koruyamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

Takım bir puan kazandıysa başka Kim Min Jae olmak üzere geri dörtlü ve Zajc sayesindeydi. İsmail Kartal'a tavsiyem var; zaten ligde bir iddia yok. Daha çok fizik açıdan güçlü oyunculara ağırlık verilmeli. Hiç olmazsa bu şekilde takım ruhu oturtulmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

İşte gençlere fırsat verilecek bir ortam var. Örnek Muhammed, Arda… Bir tavsiyem de başkan Ali Koç'a; bu kadar para verilerek alınan oyuncuların hiç çalışmayıp, kendilerine bakmayıp, takıma hiçbir katkı vermemelerinin hesabı sorulmamalı mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

İrfan Can'ın hali ne! Amerika'dan fişek gibi gelen Rossi, fizik olarak öyle tükenmiş ki değil depar adım bile atamıyor. Dün gece en çok üzüldüğüm isimlerden bir tanesi Serdar Dursun'du.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

Yanındaki arkadaşları hiç pres yapmıyor, o tek başına pres yapmaya çalışıyor. Tek organize atak yok, pozisyona giremiyor. Orta sahadan hiçbir arkadaşı kendisiyle irtibat kuramıyor. Kanatlardan orta gelmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ömer Üründül'den flaş sözler! "İsmail Kartal'a tavsiyem..."

Ne yapsın ki… Dün Antalyaspor da hiç iyi bir oyun oynamadı. Nuri Şahin'in dikkat etmesi lazım. 4 takım küme düşüyor! Dünkü maç 30 dakika daha oynansaydı maç yine 1-1 biterdi. Karşılıklı 2 gol ise kalecilerin hediyeleriydi.

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