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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Szalai Novak ve Valencia Antalyaspor maçında yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Fenerbahçe'de Filip Novak, Attila Szalai ve Enner Valencia Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:26
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Szalai Novak ve Valencia Antalyaspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızlarından kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Filip Novak, Attila Szalai ve Enner Valencia Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Altay Bayındır ve Megim Berisha sakatlıklarını atlattılar ancak hazır olmadıkları için maç kadrosuna alınadılar. Mert Hakan Yandan ve Miguel Crespo'nun sakatlıkları devam ediyor. Attila Szalai mide enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadı. Enner Valencia ve Filip Novak'ın ise Covid-19 testleri negatif çıktı fakat belirtiler gösterdiği için tedbir amaçlı kadroya alınmadılar" ifadelerini kullandı.

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