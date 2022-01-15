Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talepleri ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

Önceki gün Joachim Löw ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, Alman teknik adamın taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı elde etti. Takvim'in haberine göre; olumlu geçen görüşmede Alman teknik adam ilk olarak Fenerbahçe'ye kendisi ile birlikte 8 yardımcısının tamamının gelmesini şart koştu.

Löw ile birlikte 8 yardımcısının Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 9.5 milyon Euro düzeyinde. Bunun dışında 3 yıllık kontrat isteyen Joachim Löw, takıma 5 ya da 6 tane 1. sınıf futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini belirterek bunun için transfer bütçesi talep etti.



