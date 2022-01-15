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Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talepleri ortaya çıktı! Transfer için dev bütçe

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Joachim Löw ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu. Alman hoca 8 yardımcısıyla gelmek istediği gibi transfer için açık çek talep etti! 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yardımcılarının yıllık maliyeti 9.5 milyon Euro'yu bulacak. Öte yandan tecrübeli teknik adamın, sarı-lacivertli yönetimden transfer için dev bir bütçe talep ettiği ortaya çıktı. İşte o rakam ve flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:57
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talepleri ortaya çıktı!

Önceki gün Joachim Löw ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, Alman teknik adamın taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı elde etti. Takvim'in haberine göre; olumlu geçen görüşmede Alman teknik adam ilk olarak Fenerbahçe'ye kendisi ile birlikte 8 yardımcısının tamamının gelmesini şart koştu.

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talepleri ortaya çıktı!

Löw ile birlikte 8 yardımcısının Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 9.5 milyon Euro düzeyinde. Bunun dışında 3 yıllık kontrat isteyen Joachim Löw, takıma 5 ya da 6 tane 1. sınıf futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini belirterek bunun için transfer bütçesi talep etti.

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talepleri ortaya çıktı!

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre transfer bütçesi 35-40 milyon Euro'dan aşağı olmayacak. Önümüzdeki sezon UEFA kısıtlamalarının kalkacak olması, bunun dışında TFF'den en yüksek harcama limitini alan kulüp olan Fenerbahçe, Alman hocanın isteklerini karşılamaya sıcak bakıyor.

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talepleri ortaya çıktı!

Ancak Başkan Ali Koç son olarak kurmaylarıyla durumu istişare edip kararını öyle verecek. Bunun yanında Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşme yapmadan Löw kararını kesin olarak vermek istemiyor.

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