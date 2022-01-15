İsmail Kartal Antalyaspor Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe ile ikinci döneminde ilk maçına çıkan İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın o sözleri;

Ahmet Çalık'ı Konyaspor'a ben transfer etmiştim. Çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Altyapıdan gelen çocuklara çok sahip çıkıyordu. Onlara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Gerçekten çok iyi bir insandı.

Maça iyi başladık, sonrasında Antalyaspor ortak oldu. İkinci yarıya çok fazla iyi başlayamadık. Hamlelerle takım biraz daha toparlanmaya başladı. Gol geldi. Golden sonra mecburi değişiklikler yaptık. Hasta ve sakat oyuncularımız vardı, mecburen kadroya aldık.

3 puanı alıp, evimize gitmek istiyorduk. Golden sonra hemen bir gol yedik. Berke'nin belinde bir problem var, durumu belli değil.

Güzel olan bir taraf vardı, taktik disiplin olarak oyundan hiç açılmadık. Bu da benim açımdan sevindirici bir durum ama tam istediklerimizi sahada yapamadık. Çünkü üretkenliği sağlayamadık.

Biz Fenerbahçe'yiz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Zamanla yarışıyoruz şu anda. Zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz. En hızlı şekilde aramıza dönmelerini ve birlikte daha güçlü şekilde mücadele etmek isteyeceğiz.

Taktik disiplini geliştireceğiz. Takım da oyun da gelişecek. Bunun da aramıza katılacak oyuncularımızla birlikte olacağına ben yürekten inanıyorum.