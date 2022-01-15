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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den ters köşe! CSKA Moskova...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de iyi bir ilk devre geçiremeyen Fenerbahçe, ara transferde kadrosuna ciddi takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isimlerin başında gelen eski golcüsü Vedat Muriqi'de ise flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Lazio ile görüşme halinde olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 08:34
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den ters köşe! CSKA Moskova...

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışında olan sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den ters köşe! CSKA Moskova...

Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerin başında gelen Vedat Muriqi ise sürpriz transfere imza atmak üzere... İtalyan basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin eski golcüsü için Rus ekibi CSKA Moskova devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den ters köşe! CSKA Moskova...

Haberde Lazio ile CSKA Moskova arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken orta yol bulunması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

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