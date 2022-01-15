FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den ters köşe! CSKA Moskova...

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışında olan sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.
Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışında olan sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerin başında gelen Vedat Muriqi ise sürpriz transfere imza atmak üzere... İtalyan basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin eski golcüsü için Rus ekibi CSKA Moskova devreye girdi.
Haberde Lazio ile CSKA Moskova arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken orta yol bulunması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.
Fenerbahçe'de forma giydiği dönem dikkat çeken bir performansa imzasını atan 27 yaşındaki Kosovalı forvet Muriqi, İtalyan ekibinde ise beklentilerin uzağında kaldı.