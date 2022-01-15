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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Jose Sosa konuştu: Sabıra ihtiyacımız var

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maç sonrası Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden Jose Sosa, basına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:02
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Jose Sosa konuştu: Sabıra ihtiyacımız var

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki golünü kaydeden Sosa, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Bizim için üzücü. 3 puanı almak istiyorduk. Oyunun genelini düşününce beraberlik adil bir sonuç oldu. Pozitif düşünmeliyiz. Yeni bir hocayla yeni bir süreçteyiz. Daha çok çalışmalı, daha çok efor sarf etmeliyiz. İleriye bakmalıyız."

Sezon başından itibaren büyük beklentilerle başlandı. Büyük futbolcular var bu takımda. Bu durumdan çıkmalıyız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu durumu değiştirmek için çok çalışacağız. Biraz daha sabıra ihtiyacımız var."

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