Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal konuştu! "Zamana ihtiyacım var"

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler;



"Çok mutluyum. Fenerbahçe'de tekrar teknik direktör olarak göreve gelmek, herkese nasip olmuyor. Bu, bana nasip olduğu için mutluyum.

Taraftarın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe ruhunu, enerjisini, birlikteliğini yaratan, savaşan ve mücadele eden bir takım yapmak için ben buradayım. Bu potansiyel, benim oyuncularımda var.

Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Biraz sabırlı olsunlar. Ben bu oyuncularımla her şeyi düzeltebileceğime inanıyorum.

Üç kulvarda mücadele eden tek takımız. Bunun için futbolcularla çok önemli toplantılar yaptık. Bu kupalara talibiz ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.



Eksikler hemen hemen her takımda var. Bugün itibarıyla bizde biraz fazla var. Biz Fenerbahçe'yiz. Her zaman, her yerde, her maçı kazanmak için sahaya çıkarız."