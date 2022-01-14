SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen İsmail Kartal'ın sağlık kontrolü; akciğer ve testlerin yapılmasıyla tamamlandı.