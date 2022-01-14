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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sağlık kontrolünden geçti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, sağlık kontrolünden geçirildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 10:26
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen İsmail Kartal'ın sağlık kontrolü; akciğer ve testlerin yapılmasıyla tamamlandı.

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