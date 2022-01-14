Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan oyuncularına mesaj! "Herkes gücümüzü görecek"

Pereira dönemini yakından takip ettiğini belirten İsmail Kartal, takımda eksik gördüğü noktaları yapacakları çalışmalar ve sistemi revize ederek gidereceklerini dile getirdi. Tecrübeli hoca, başarı için çok çalışmaktan sonraki en önemli unsurun 'birliktelik ve karşılıklı saygı' olduğunu da vurgulayarak, oyunculardan kenetlenmelerini ve sahada ve dışarda birbirlerine destek olmalarını istedi. Kartal samimi tavırlarıyla ilk günden oyuncuların saygısını kazandı.
Pereira dönemini yakından takip ettiğini belirten İsmail Kartal, takımda eksik gördüğü noktaları yapacakları çalışmalar ve sistemi revize ederek gidereceklerini dile getirdi. Tecrübeli hoca, başarı için çok çalışmaktan sonraki en önemli unsurun 'birliktelik ve karşılıklı saygı' olduğunu da vurgulayarak, oyunculardan kenetlenmelerini ve sahada ve dışarda birbirlerine destek olmalarını istedi. Kartal samimi tavırlarıyla ilk günden oyuncuların saygısını kazandı.
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