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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan oyuncularına mesaj! "Herkes gücümüzü görecek"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin çiçeği burnunda hocası İsmail Kartal, oyuncularına tecrübelerini aktarmaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, basit ve kazanmaya odaklı oynayacaklarını söyledi. Futbolculardan, güçlerini ve özgüvenlerini rakibe hissettirmelerini istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan oyuncularına mesaj! "Herkes gücümüzü görecek"
Fenerbahçe'de ikinci kez göreve getirilen İsmail Kartal, basit ve kazanmaya odaklı bir futbol oynayacaklarını söyledi. Oyuncularla yaptığı toplantıda sistemini ve oyun felsefesini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini ve gücümüzü, kendimize olan yüksek özgüvenimizi, maç kazanma açlığımızı rakibe hissettirmeliyiz. Bu coşkuyu, bu enerjiyi ve birlikteliği sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Pereira dönemini yakından takip ettiğini belirten İsmail Kartal, takımda eksik gördüğü noktaları yapacakları çalışmalar ve sistemi revize ederek gidereceklerini dile getirdi. Tecrübeli hoca, başarı için çok çalışmaktan sonraki en önemli unsurun 'birliktelik ve karşılıklı saygı' olduğunu da vurgulayarak, oyunculardan kenetlenmelerini ve sahada ve dışarda birbirlerine destek olmalarını istedi. Kartal samimi tavırlarıyla ilk günden oyuncuların saygısını kazandı.

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