Fenerbahçe'den çifte forvet transferi operasyonu! Muriç ve Boupendza...

Teknik direktör belirsizliğine son veren Fenerbahçe , transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler öncelikle forvet bölgesini güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetimin listesinin başında eski oyuncusu Vedat Muriç ile Aaron Boupendza 'nın yer aldığı belirtildi.

Muriç için Lazio'nun vereceği karar beklenirken, Boupendza için de nabız yoklandığı konuşuluyor. Afrika Kupası'nda mücadele eden Gabonlu oyuncu, Komorlar karşısında attığı golle takımını galibiyete taşımıştı.

Hatayspor'dan geçtiğimiz yaz Katar'ın El Arabi takımına transfer olan 25 yaşındaki Boupendza'nın da Türkiye'ye dönmek istediği ve teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğu ifade edildi.