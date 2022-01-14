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Fenerbahçe'den çifte forvet transferi operasyonu! Muriç ve Boupendza...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda çifte bomba patlatmaya hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe, Vedat Muriç ile beraber Aaron Boupendza ile ilgileniyor. İşt detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den çifte forvet transferi operasyonu! Muriç ve Boupendza...

Teknik direktör belirsizliğine son veren Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler öncelikle forvet bölgesini güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetimin listesinin başında eski oyuncusu Vedat Muriç ile Aaron Boupendza'nın yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den çifte forvet transferi operasyonu! Muriç ve Boupendza...

Muriç için Lazio'nun vereceği karar beklenirken, Boupendza için de nabız yoklandığı konuşuluyor. Afrika Kupası'nda mücadele eden Gabonlu oyuncu, Komorlar karşısında attığı golle takımını galibiyete taşımıştı.

Fenerbahçe'den çifte forvet transferi operasyonu! Muriç ve Boupendza...

Hatayspor'dan geçtiğimiz yaz Katar'ın El Arabi takımına transfer olan 25 yaşındaki Boupendza'nın da Türkiye'ye dönmek istediği ve teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğu ifade edildi.

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