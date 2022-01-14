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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mesut Özil hamlesi! Yeni görevi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ın gelişinin ardından, Mesut Özil'e de önemli rol biçildi. Yıldız isim bundan sonra 3. bölgeye odaklanacak, hücum futbolu ile yeteneklerini daha fazla ortaya çıkaracak. Özil ligde bu sezon 7 gol+2 asist üretmesine rağmen düşüşü engelleyemedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 06:55
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mesut Özil hamlesi! Yeni görevi...

İsmail Kartal'ın gelişi Mesut Özil'e de yarayacak... Yıldız isim, Fenerbahçe'de şu ana kadar beklenen katkıyı tam olarak yapamadı. Kartal, geçmişte yaptığı açıklamada Mesut Özil'in üretkenliğinin artması için 3. bölgede oynaması gerektiğini dile getirmiş, sistemin de değişmesinin şart olduğunu ifade etmişti. Kartal'ın Fenerbahçe'ye oynatacağı futbolda Mesut Özil'e özgürlük tanıması, yıldız oyuncudan adam kovalamaktan ziyade hücumda asist ve oyun kurma yeteneklerini daha fazla göstermesini istemesi bekleniyor.

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