Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Hazırlıklarını bu antrenmanla sonlandıran Fenerbahçe, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.