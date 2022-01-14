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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 15:39
Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Hazırlıklarını bu antrenmanla sonlandıran Fenerbahçe, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

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