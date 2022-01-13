Kartal dönemi

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi... Löw ve Jesus'u ikna edemeyen sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi. Resmi siteden, "Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır" diyen yönetim, "Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı

ARADA GELMİYORLAR!

Gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktör adayları ile görüşmelerin ise sürdüğü bildirdi. Listedeki isimlerin sezon ortasında göreve başlamayı istemediği vurgulanarak, "2022-23 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize yoğunlaşması hedeflenmektedir. Bu konudaki açıklamalar önümüzdeki dönemde yapılacaktır" denildi. Başkan Ali Koç, Löw ve diğer adaylarla görüşmek için dün Almanya'ya gitti.

ŞAMPİYONLUĞU KILPAYI KAÇIRDI

İkinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 2014-15'teki ilk döneminde sezonu Galatasaray'ın 3 puan ardından ikinci bitirmişti. Sarı-lacivertliler, kurşunlanma olayının yaşandığı o sezon 27. haftaya lider girmiş ancak Türkiye'yi sarsan olay takımda moralleri alt üst edince ikincilikle yetinmişti. 46 resmi maçta 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 60 yaşındaki Kartal, maç başına 2.17 puan ortalaması ile son 10 yılda Fenerbahçe'de en iyi ikinci performansın sahibi. Kartal, sarı-lacivertli takımda ayrıca 1997-99 ve 2010-14 yılları arasında Otto Bariç (36 maç), Löw (29 maç), Veselinovic (15 maç), Aykut Kocaman (151 maç) ve Ersun Yanal'ın (40 maç) yardımcılığını üstlendi.

KARTAL'A DESTEK KOÇ'A ELEŞTİRİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, sezon sonuna kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getiren yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Kartal'a ise destek mesajları atıldı. İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar: # Çarşıdan aldım Löw, eve geldim İsmail Kartal! # 30 gün İsmail Kartal bekletti bize. # Merhaba Arap İsmail. # Büyük Fenerbahçeli, seni seviyoruz İsmail Kartal. # Umarım başkan onu da harcamız. # Çarşıdan aldım Löw, eve geldim İsmail Kartal! # 30 gün İsmail Kartal bekletti bize. # Merhaba Arap İsmail. # Büyük Fenerbahçeli, seni seviyoruz İsmail Kartal. # Umarım başkan onu da harcamaz.

ALEX 'BAŞARI' DİLEDİ

Alex de Souza, İsmail Kartal'ı Twitter üzerinden tebrik etti. Sambacı, Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemde hocası olan Kartal için, "Başarılar İsmail hoca" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'yi İsmail Kartal ve Alex De Souza'nın birlikte çalıştıracağı iddiaları gündeme gelmişti. Alex'in henüz Pro Lisans'ı yok

TAKIMLA TANIŞTI, İLK İDMANA ÇIKTI

İsmail Kartal ayağının tozuyla dün işbaşı yaptı. Samandıra'daki tesislere gelen tecrübeli teknik adam önce futbolcular ve antrenörlerle tanıştı. Akşam takıma ilk idmanı yaptırdı. Kartal'ın oyuncularla yaptığı konuşmada birlikte yeni bir başlangıç yapacaklarını söyleyip, önlerine bakmalarını istediği öğrenildi. Çok çalışıp Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde takımı en iyi yere taşıyacaklarını dile getirdiği belirtildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ı KAP'a bildirdi. Gönderilen açıklamada sözleşme tarihi 12 Ocak 2022 (dün), süresi ise 'yarım sezon' olarak belirtildi.

KOÇ'UN 10. HOCASI

İsmail Kartal, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un 10. hocası oldu. Koç'un 3.5 yıllık başkanlık döneminde takımın başında sırasıyla; Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve Zeki Murat Göle yer aldı. Sezon sonuna kadar da İsmail Kartal kulübede olacak.

TFF SÜPER KUPA'YI KAZANDI

* İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, 2014-15'te 85 gol attı, 42 gol yedi.

* Ligde 6 hafta zirvede kaldı, iç sahada en başarılı takım oldu.

* Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Bursaspor'a elendi.

* TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla yenip, kupayı aldı. * Derbilerde G.Saray (1G/1M), Beşiktaş'a (2G) karşı 9 puan elde etti.