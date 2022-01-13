FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın Mesut Özil tespiti gündem oldu! Aylar önce bunları söylemişti... (FB spor haberi)

Süper Lig'de üst üste yaşanılan puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Ayrılığın ardından sarı lacivertlileri bir dönem çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, yeniden göreve getirildi.

İsmail Kartal'ın Kanarya'nın yeni hocası olmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu Fenerbahçe açıklamaları gündem oldu. Futbol Plus YouTube kanalında fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a Mesut Özil hakkında konuşan Kartal, Fenerbahçe'de sistem değişikliğini işaret etmiş ve Mesut Özil'den verim alınmasını söylemişti. Mesut Özil'in İsmail Kartal ile birlikte nasıl bir performans göstereceğini merak ediliyor.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O AÇIKLAMALARI:

-Mesut Özil'in yeterli verim verememe sebebinin Vitor Pereira'nın oynattığı sistem mi?

Mesut Özil buraya geldiğinde zaten uzun bir dönem oynamıyordu. Ara vermişti, sonra bir sakatlık geçirdi. Tam toparlanıyor derken ağır bir gribe yakalandı.

Bir türlü o temposunu yakalayamadı. Tabii ki antrenmanlardaki performansını biz bilemiyoruz. Dışarıdan baktığımız kadarıyla Mesut'un biraz daha şans bulması gerekiyor.

"MESUT'U KAZANMASI LAZIM"

Hoca ile arasındaki diyaloglara da bağlı. Mesut'u kazanması yönünde ben bir Fenerbahçeli olarak isterim. Mesut'un kalitesi, becerisi tartışılmayacak dünya çapında bir oyuncu. Burada karar verecek kişi hoca olduğu için değerlendirmesini de Pereira yapacaktır.

Fenerbahçe, 3. bölgede futbol oynamak isteyen bir takım. Bunu oynayacak kaliteli oyuncuları da var.

-Mesut Özil'in verimsizliğinin sebebi sizce Vitor Pereira'nın onu 10 numara pozisyonunda oynatmaması mı, oynattığı üçlü savunma sistemi mi?



Şimdi ortaya bu çıkıyor. Normal bir sistemin dışında 3'lü ya da 5'li gibi oynuyorlar.

"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İYİ BİR MESUT HER ZAMAN OYNAR"

Mesut 3. bölgede oynamazsa, çok fazla 1. ve 2. bölgede oynayan bir takım olursanız. Ön tarafta sayı olarak az kaldığınız zaman, üretkenliğiniz azalır. O zaman da ne oluyor, Mesut gibi oyunculardan çok fazla faydalanamazsınız. Ama bir sistem değişikliği ile iyi bir Mesut'un her zaman bu takımda oynayabileceğini düşünüyorum ben.

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