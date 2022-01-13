FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Bir şirketi böyle yönetirseniz 3 ayda batar. Bir bakkalı böyle yönetirseniz 3 haftada biter, ilişkilerinizi böyle yönetirseniz de yanınızda dostunuz kalmaz. Ali Koç ve yöneticilere 'Her şeyi yanlış yapın, tüm stratejileri yanlış uygulayın ki taraftarla aranız geri dönüşü olmayacak şekilde açılsın' denseydi ancak bu yapılırdı.