FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Fenerbahçe yönetim olarak savruluyor. 'Löw' dediler, taraftar kan ağladığı günlerde bir nebze olsun umutlandı. Arkasından 'Bilic' dediler, 'Jesus' dediler taraftar 'ehhh' dedi.
Ama aklın yolu birdir lafına, işler tıkanınca gelmek zorunda kaldılar. Fenerbahçe darmadağın olmuş durumda. 'Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız' diyen Ali Koç'tan, savrulan bir Ali Koç'a geldi Fenerbahçe.
İsmail Kartal tercihi tabii ki doğru bir tercih. Zaten bu yıl kayıp, İsmail Kartal ne kadar toparlayabilirse o kadar toparlayacak.