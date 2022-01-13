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FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Spor haberi... Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bkelentilerden oldukça uzak bir tablo çizerek alınan mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılırken, sezonun kalan kısmı için İsmail Kartal ile el sıkışıldığı duyuruldu. Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe'nin gündemine dair bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:22
FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Fenerbahçe yönetim olarak savruluyor. 'Löw' dediler, taraftar kan ağladığı günlerde bir nebze olsun umutlandı. Arkasından 'Bilic' dediler, 'Jesus' dediler taraftar 'ehhh' dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Ama aklın yolu birdir lafına, işler tıkanınca gelmek zorunda kaldılar. Fenerbahçe darmadağın olmuş durumda. 'Siz bizim vizyonumuzu anlamadınız' diyen Ali Koç'tan, savrulan bir Ali Koç'a geldi Fenerbahçe.

FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

İsmail Kartal tercihi tabii ki doğru bir tercih. Zaten bu yıl kayıp, İsmail Kartal ne kadar toparlayabilirse o kadar toparlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Başarısızlıkta da pek tabii ki fatura Kartal'ın olmayacak, zira bu takımı o kurmadı. Transferleri o yapmadı. Tıpkı sezon başında olduğu gibi hiçbir hoca ile anlaşamayınca 10. tercih Pereira'da karar kılmışlardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Pereira'yı kovmak zorunda kalan Fenerbahçe yine hata üstüne hata yaptı. Yapması gereken şuydu; Pereira'yı kovdukları gün, camiadan yerli bir hoca gelmeliydi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Bu İsmail Kartal olabilirdi, yıllardır Fenerbahçe sevdasından dem vuran Yılmaz Vural olabilirdi. Ama hiçbirini yapmayıp, taraftarda korkunç bir beklenti yarattılar ve yine yüzde yüz stratejik bir hata ile bugünlere geldiler.

FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Bir şirketi böyle yönetirseniz 3 ayda batar. Bir bakkalı böyle yönetirseniz 3 haftada biter, ilişkilerinizi böyle yönetirseniz de yanınızda dostunuz kalmaz. Ali Koç ve yöneticilere 'Her şeyi yanlış yapın, tüm stratejileri yanlış uygulayın ki taraftarla aranız geri dönüşü olmayacak şekilde açılsın' denseydi ancak bu yapılırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ahmet Çakar'dan Ali Koç'a sert sözler! "Bu vizyon tez konusu olur"

Dünya çapında takım yaratma vizyonundan mutlak başarısızlık ve alay konusu olma vizyonuna geçiş süresi işte budur. Spor akademilerinde okutulmalıdır, davranış bilimi fakültesinde de tez konusu olmalıdır.

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