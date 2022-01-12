Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan ilk açıklama geldi! "Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor"

İsmail Kartal'dan ilk açıklama geldi! "Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ilk açıklamasını yaptı. Kartal, "Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor. Ama burada her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var. Ben bunu biliyorum ve görebiliyorum." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:14 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:21
İsmail Kartal'dan ilk açıklama geldi! "Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ilk açıklamasını yaptı.

İşte o sözler...

"11-12 sene bu takımda aralıksız futbol oynadım. Türk futbol tarihinin en büyük şampiyonluklarını kazandık. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birkaç tanesiyle çalışmak bana nasip oldu. Son 7-8 senedir de teknik direktörlük yapıyorum. 2014-15 yılında da bu takımın teknik direktörü bendim. Takım otobüsünün kurşunladığı sene. Ben büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hayatım bu şehirde, bu kulübün içinde geçti."

"Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor. Ama burada her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var. Ben bunu biliyorum ve görebiliyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben futbolun basit oynanması taraftarı olan bir teknik adamım. Basit futbol mantalitesini oynamaya, oynattırmaya çalışan bir teknik direktörüm. Bunu da antrenmanlarda göreceksiniz, bunu hissedeceksiniz. Bu benim işim. Sonuçta izlediğim maçlarda eksik olan bazı şeyler var. Ben futbolcularıyla iyi diyalog kuran, güven ilişkisine dayalı adımlar atan bir teknik adamım. Beni tanıdıkça nasıl bir insan olduğumu da anlayacaksınız. Kapımız herkese açık. Oynayan oynamayan, herkes benimle istediği zaman görüşebilir. Arkadaş gibi, bir büyük gibi, antrenör ve teknik direktör olarak da. Bir şeyleri doğru yapmak için, başarmak için önce birbirinize saygılı olacaksınız, sonra birbirimize saygılı olacağız. Ve devamında birbirimiz inanarak, güvenerek, severek çok çalışmalıyız. Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini ve gücümüzü, kendimize olan yüksek özgüvenimizi her maç rakibe hissettirmeliyiz. Bu coşkuyu, bu enerjiyi ve birlikteliğimizi, maç kazanma açlığımızı rakibe hissettirmeliyiz. Bunu sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecektir."

DİĞER
Deha Bilimlier'in yasak aşkı ile ilgili "Uyarmıştım" demişti... Demet Akalın: Biz de bu yollardan geçtik!
Ankara'da lise öğrencisi Helin Doğan kapısı açık minibüsten düştü! O anlar kamerada
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor