Fenerbahçe'de Kim Min Jae krizi! "Sorunlar çözülmezse..."

F.Bahçe'de tam anlamıyla kaos havası hakim... Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir teknik direktör krizi yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı.

Takvim'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Twitter'dan attığı mesajla Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli. Kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenör dahi yok.