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Fenerbahçe'de Kim Min Jae krizi! "Sorunlar çözülmezse..."

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar, teknik direktör belirsizliği ve taraftarın istifa çağrısının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Güney koreli futbolcusu Kim Min Jae'ye yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli. Kısa sürede sorunlar çözülmesez teklif gelir gelmez Fenerbahçe'den ayrılacak" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Kim Min Jae krizi! "Sorunlar çözülmezse..."

F.Bahçe'de tam anlamıyla kaos havası hakim... Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan ve çok büyük bir teknik direktör krizi yaşayan Sarı-Lacivertliler'de Kim Min Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae krizi! "Sorunlar çözülmezse..."

Takvim'de yer alan habere göre; Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Twitter'dan attığı mesajla Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min Jae endişeli. Kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenör dahi yok.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae krizi! "Sorunlar çözülmezse..."

Fenerbahçe kısa sürede iç sorunlarını çözmezse teklif gelir gelmez Kim Min Jae takımdan ayrılacak" ifadesini kullandı.

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