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Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

Son dakika spor haberi: 1 ayı aşkındır yedek kulübesi boş olan Fenerbahçe'de yönetim hoca seferine çıktı. Ali Koç'un, "2 haftaya belli olur" sözü üzerine tepkiler artınca temaslar sıklaştırılacak. Sarı-lacivertli kurmayların isteği yeni teknik adamın haziran ayında değil, hemen göreve başlayarak yeni sezonu planlaması. Bu hedef doğrultusunda harekete geçildi ve görüşmeler için uçak havalandı. İşte Fenerbahçe'nin hoca adaylarında son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

Sarı-lacivertli kulüpte Vitor Pereira son olarak Beşiktaş maçına çıktıktan sonra yollar ayrılmıştı. Taraftarlar başkan Ali Koç'un B Planı olduğunu düşünerek istifaya çağırdıkları Portekizli çalıştırıcının ayrılmasına sevinmişti ancak işler istedikleri gibi gitmedi. 1 ayı aşkın süredir yeni teknik adam gelmedi. Fenerbahçe, başında hoca olmadan 4. maçını oynadı. Ligde Karagümrük ile berabere kaldı, Yeni Malatyaspor'u yendi, Adana Demirspor'a ise kaybetti. Kupada ise Afyonspor'u eledi. Taraftarlar ise pes etmeden sordu: Yeni hoca nerede?

Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Ali Koç önceki gün oynanan Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarına "Yeni teknik adamı 2 hafta içinde açıklayabiliriz" demişti. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarları daha da sinirlendirdi. Ali Koç temaslarını sıklaştırarak bir an önce yeni hocayı bulmak istiyor. Başkanın uçağı dün havalandı. Joachim Löw, Slaven Bilic, Niko Kovac, Jorge Jesus başta olmak üzere birçok teknik adamla hızlı şekilde görüşmeler yapacak. Ali Koç'un isteği yeni teknik adamın haziran ayında değil, hemen göreve başlayarak yeni sezonu planlaması.

Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

JOACHIM LÖW
Her Fenerbahçelinin gönlündeki isim. Alman hoca, Ali Koç'un da listesinde ilk sırada yer alıyor. Ancak sezon devam ederken takım devralmayı istemiyor. Aynı zamanda Premier Lig'den de güçlü teklifler alıyor.

Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

SLAVEN BILIC
Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin en güçlü adaylarından. Slaven Bilic "Yaza kadar tatil yapmayı düşünüyorum ama F.Bahçe'den bir teklife hayır denmez" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Türkiye'yi de çok seviyor.

Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

NIKO KOVAC
Kısa süre önce Monaco'dan ayrıldı. Ali Koç'un görüşeceği teknik adamlardan biri de Niko Kovac. Hırvat çalıştırıcı Bayern Münih'den ayrıldığı dönemde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelmişti.

Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

JORGE JESUS
Belkide Ali Koç'un rüyalarını en çok süsleyen isim. Ali Koç, Jesus için bastıracak. 67 yaşındaki hoca büyük bir taktisyen. Ana özelliklerinden biri kadro inşaası. Bu da F.Bahçe'nin geleceğini kurtarabilir.

Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

YERLİ FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un en çok zorlandığı konu görüştüğü 'marka' teknik adamların sezon devam ederken takım almak istememesi. Koç "Haziran sonrasını inşa edecek hocanın öncesinde de görev yapması lazım" dese de büyük isimli teknik adamları henüz ikna edemedi. Koç, Löw, Jorge Jesus gibi kariyerli hocalardan biriyle anlaşırsa geçiş dönemini İsmail Kartal ile yapmayı planlıyor.

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