Fenerbahçe'de acil hoca aranıyor! İşte adaylarda son durum

Sarı-lacivertli kulüpte Vitor Pereira son olarak Beşiktaş maçına çıktıktan sonra yollar ayrılmıştı. Taraftarlar başkan Ali Koç'un B Planı olduğunu düşünerek istifaya çağırdıkları Portekizli çalıştırıcının ayrılmasına sevinmişti ancak işler istedikleri gibi gitmedi. 1 ayı aşkın süredir yeni teknik adam gelmedi. Fenerbahçe, başında hoca olmadan 4. maçını oynadı. Ligde Karagümrük ile berabere kaldı, Yeni Malatyaspor'u yendi, Adana Demirspor'a ise kaybetti. Kupada ise Afyonspor'u eledi. Taraftarlar ise pes etmeden sordu: Yeni hoca nerede?



GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ali Koç önceki gün oynanan Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarına "Yeni teknik adamı 2 hafta içinde açıklayabiliriz" demişti. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarları daha da sinirlendirdi. Ali Koç temaslarını sıklaştırarak bir an önce yeni hocayı bulmak istiyor. Başkanın uçağı dün havalandı. Joachim Löw, Slaven Bilic, Niko Kovac, Jorge Jesus başta olmak üzere birçok teknik adamla hızlı şekilde görüşmeler yapacak. Ali Koç'un isteği yeni teknik adamın haziran ayında değil, hemen göreve başlayarak yeni sezonu planlaması.



