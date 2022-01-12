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Fenerbahçe yönetiminden Samandıra'ya çıkarma! "Vazgeçen hemen gitsin"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kötü gidişat üzerine başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra'ya bir çıkarma yaptı. Futbolcularla biraraya gelen Koç, "Bırakma, boşverme, vazgeçme lüksünüz yok. Böyle düşünen varsa hemen yollarımızı ayıralım" sözleriyle takıma seslendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe yönetiminden Samandıra'ya çıkarma! "Vazgeçen hemen gitsin"

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç burada futbolcularla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin," ifadelerini kullandı.

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