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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör için ilk hedef Jorge Jesus

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-laciverti takım başkanı Ali Koç, Benfica'yla yollarını ayıran Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gidecek. Portekizli hocayla anlaşılamaması durumunda B ve C planları da hazır. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör için ilk hedef Jorge Jesus

Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör konusunda gaza basacaklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, işi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör için ilk hedef Jorge Jesus

Sabah'ın haberine göre; Ali Koç'un, oynattığı hücum futbolu ile bilinen tecrübeli teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gitmesi bekleniyor. Kurulan ilk temasta yıllık 4 milyon Euro istediği ileri sürülen Jesus'la anlaşma sağlanmaması halinde Fenerbahçe'de rota yeniden Joachim Löw ve Roger Schmidt'e dönecek. Ancak iki teknik direktörün de sezon ortasında takım çalıştırmaya sıcak bakmaması işi zorlaştırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktör için ilk hedef Jorge Jesus

Hiçbir isim ikna edilmezse Löw ile sezon sonu için söz kesilecek ve durum resmen açıklanacak. Takımı mayısa kadar taşıyacak isim ise büyük ihtimalle İsmail Kartal olacak. Kartal'ın sezon sonunda da Löw'ün ekibine katılması, Fenerbahçe'nin temel isteği. Ancak İsmail Kartal ile bu aşamada herhangi bir görüşme yapılmadı.

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