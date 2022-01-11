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Valencia yetmedi

Ekvadorlu yıldız, kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirip 16 hafta sonra ligde ağları sarstı; ancak yenilgiyi engelleyemedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Valencia yetmedi
Süper Lig'de bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında tek golünü Enner Valencia attı. Ekvadorlu oyuncu, 27. dakikada kendi kazandırdığı penaltıda topu filelere gönderip, takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak sarı-lacivertliler skoru koruyamayınca sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan Valencia ligde 16 hafta aradan sonra gol attı. İkinci ve üçüncü haftada Antalyaspor ile Altay ağlarını havalandıran yıldız isim daha sonra forma giydiği 11 maçta suskun kalırken, 5 maçı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Ligde bu sezon 3 gole ulaşan Valencia ayrıca 3 de asist gerçekleştirdi.
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