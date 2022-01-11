Valencia yetmedi

Süper Lig'de bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısında tek golünü Enner Valencia attı. Ekvadorlu oyuncu, 27. dakikada kendi kazandırdığı penaltıda topu filelere gönderip, takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak sarı-lacivertliler skoru koruyamayınca sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan Valencia ligde 16 hafta aradan sonra gol attı. İkinci ve üçüncü haftada Antalyaspor ile Altay ağlarını havalandıran yıldız isim daha sonra forma giydiği 11 maçta suskun kalırken, 5 maçı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Ligde bu sezon 3 gole ulaşan Valencia ayrıca 3 de asist gerçekleştirdi.