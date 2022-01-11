Haberler Fenerbahçe Sosa: Akıl koyamadık

Sosa: Akıl koyamadık

Jose Sosa, "Bu sonuç büyük üzüntü. Skordan bağımsız ilk yarıda iyi oynadık. 2. yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzu. Taraftarı anlıyoruz. Burdan çıkışın tek yolu daha çok çalışmak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Sosa: Akıl koyamadık
Jose Sosa, "Bu sonuç büyük üzüntü. Skordan bağımsız ilk yarıda iyi oynadık. 2. yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzu. Taraftarı anlıyoruz. Burdan çıkışın tek yolu daha çok çalışmak" dedi.
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