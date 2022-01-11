Sosa: Akıl koyamadık

Jose Sosa, "Bu sonuç büyük üzüntü. Skordan bağımsız ilk yarıda iyi oynadık. 2. yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzu. Taraftarı anlıyoruz. Burdan çıkışın tek yolu daha çok çalışmak" dedi.
Jose Sosa, "Bu sonuç büyük üzüntü. Skordan bağımsız ilk yarıda iyi oynadık. 2. yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzu. Taraftarı anlıyoruz. Burdan çıkışın tek yolu daha çok çalışmak" dedi.