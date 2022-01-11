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Slaven Bilic: Asla reddetmem

Bilic: Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif gelirse reddetmek çok zordur. İstanbul kulüpleri bir dev. Türkiye’yi seviyorum.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Slaven Bilic: Asla reddetmem

Sarı-lacivertli kulübün güçlü hoca adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Hırvat basınına konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Dürüst olalım. Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi aradığında, reddetmek zordur. Bu her zaman olan bir şey değil. İstanbul kulüpleri, birer dev ve Türkiye'yi sevdiğimi gizleyemeyeceğim." dedi. Bilic, Çin'deki 6. ayında (sezon başında) Fenerbahçe'yle her konuda anlaştığını da belirterek, "Başkana ayrılmak istediğimi söyledim ancak kalmam için ısrar etti. Sezon sonuna kadar kalmayı kabul ettim" ifadelerini kullandı.

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