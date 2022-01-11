Kadıköy'de Demir pençe

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olarak ikinci yarıya kötü başladı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 5. sıraya inerken, lider Trabzon'un 17 puan gerisine düştü. 29'da Valencia'nın penaltı golüyle Kanarya öne geçti. 34'te Gökhan'ın füzesi skoru eşitledi. 2. yarının başında Belhanda'nın attığı gol skoru belirledi.



34 YIL SONRA ZAFER

Fenerbahçe'nin Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı sahip olduğu 20 maçlık yenilmezlik serisi (15G/5B) sona ererken, rakibini 34 yıl sonra mağlup eden Adana Demirspor, ligde 4. sıraya yükseldi. Lacivert-mavililer ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan topladı. Bu süreçte Galatasaray'ı da 2-0 mağlup eden Demirspor, Beşiktaş ile de İstanbul'da 3-3 berabera kalmıştı. Fenerbahçe haftaya Antalyaspor'a konuk olacak. Adana ise Kayseri'yi ağırlayacak.



İrfan Can Kahveci ilk yarıda bir pozisyonda direği geçemedi. Yıldız oyuncunun 13. dakikada ceza sahasının önünden çektiği sert şutta kaleci Muric'ten seken top yan direkten geri geldi. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de 11. kez direklere takıldı.



ÖZÜR DİLİYORUZ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Taraftardan özür diliyoruz. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor. İlk 35 dakika iyiydik. Bir anda duygusal davranmaya başladık. Oyuncular zor süreçten geçiyor. Sabır da olmayınca kırılmalar oluyor" diye konuştu.





Füze gibi bir golle galibiyette pay sahibi olan Adana Demirsporlu Gökhan İnler, "Takımı tebrik etmek lazım. Benim özelliğim bazen maçı geri döndürüyor. Önemli bir goldü" dedi. Teknik direktör Montella ise galibiyeti taraftara ve başkanları Murat Sancak'a armağan ettiklerini dile getirdi.