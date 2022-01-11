Haberler Fenerbahçe Hoca 2 haftaya

Hoca 2 haftaya

Ali Koç: En uygun modelde, kafamızdaki isimlerden biriyle anlaşacağız. Ancak bu hocanın da gelip hazirana kadar takımı hazırlaması gerek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Hoca 2 haftaya

Kanarya'da Başkan Ali Koç merakla beklenen yeni teknik direktör konusunda açıklamalar yaptı. Koç, "1-2 haftalık süreçte hocamız belli olabilir. Koronavirüse yakalanmam hoca belirleme süremizi uzatmadı. Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa bu, bugünden yarına olmuyor. Öyle Zoom üzerinden bitecek iş değil. Prensipte anlaşır, yüz yüze görüşürüz. Temasta olduğumuz bir hoca maddiyattan önce sistem ve proje konuşmak istiyor" dedi. "Koronavirüs testim negatife döndü" diyen Koç şunları söyledi: Yarın (Bugün) yurt dışı seyahatlerine başlıyorum. A-B-C hocasına göre ilerleyişimiz sürecek. Bazı kalibredeki hocalar sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziranda çalışacak hocanın bu döneme de rehberlik etmesi gerekiyor. En uygun model kafamızdaki isimlerden biriyle anlaşıp hazirana kadar takımı hazırlaması.

İSTİFA DİYENLER NORVEÇLİ!
Ali Koç sosyal medyada örgütlenip kendisi için istifa etiketi açanları araştırdıklarını belirtti. Sarı-lacivertli ekibin başkanı, "Bunların yüzde 49.7'si Norveç'te çıktı. Meğerse Norveç'te ne kadar çok F.Bahçeli varmış" dedi. Koç, gelecek hafta basın toplantısı düzenleyip kimin ne iş çevirdiğini açıklayacağını söyledi.

TARAFTAR ALİ KOÇ'A TEPKİLİ
Ali Koç'un yeni hoca için 2 haftalık süre istemesi camiada çatlak seslerin yükselmesine neden oldu. Sosyal medyada başkan Koç eleştirildi. İşte bazı tepkiler: "Olur deseydi 1 aya açıklanırdı, olabilir demiş 2 aya ancak gelir.", "Sene sonu gelseydi, 2 hafta ne.", "Valla çok hızlı bir başkanımız var."

DİĞER
Alişan'dan oyuncu eşi Buse Varol ile ilgili olay itiraf: Dizilerde biriyle öpüşseydi karım olamazdı!
İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'in yeni eşi Sezer Dermenci'ye benzerliği hayret ettirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor