Galatatasaray'da Fatih Terim devri kapandı!

Galatasaray ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki yollar bir kez daha ayrıldı. Sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılı ekip, Giresunspor'a da yenilip lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşünce Terim'le ipler koptu. Aslında her şey güzel başlamıştı. Merhum Başkan Mustafa Cengiz'in Terim'le sözleşme uzatmama kararı almasının ardından göreve gelen Burak Elmas ilk iş olarak tecrübeli hocayla 3 yıllık anlaşma imzaladı.



GENÇLİK AŞISI SONUÇ VERMEDİ

Terim'in transfer listesi doğrultusunda çalışma yürüten Elmas, yaz transfer döneminde çoğunluğu genç isimlerden oluşan 11 oyuncuyu kadrosuna katarken, 25 milyon Euro'dan fazla bonservis ücreti ödedi. Ekonomik olarak zorlu günler geçiren sarıkırmızılı kulüpte yapılan bu büyük yatırımın ardından gözler saha içerisine çevrildi. Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Aslan, devamını getiremedi. Sarı-kırmızılı takım, sonraki çıktığı 18 maçta sadece 5 galibiyet alabilirken, üst üste yaşanan puan kayıpları taraftarın sabrını taşırdı.



YÖNETİCİLER İSTİFASINI İSTEDİ

Son olarak Nef Stadı'nda Galatasaray'ın GZT Giresunspor'a yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir protesto gerçekleştirdi ve yönetim ile teknik heyeti istifaya çağırdı. GZT Giresunspor hezimetinden bir gün sonra Burak Elmas, yönetim kurulu ile bir toplantı yaptı. Öğle saatlerinde başlayan toplantı akşama kadar sürerken, birçok yöneticinin Fatih Terim ile yolların ayrılması konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Hatta bazı isimlerin Terim konusunda ısrar edilmesi halinde istifa edeceklerini toplantı içerisinde dile getirdiği gelen haberler arasında yer aldı.



BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Burak Elmas ise yöneticilerden 24 saat süre isteyerek toplantıyı bitirirken, ertesi gün için Fatih Terim'i toplantıya davet etti. Dün Elmas ve Terim, Nef Stadyumu'nda yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaparken yolları ayırma kararı alındı. Böylece 21 Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim'in 4. dönemi sona ermiş oldu. Aslında Terim, Giresun maçı sonrasında "Galatasaray'ın kurtuluşu bu yoldadır" diyerek gençleşme projesine sahip çıkan Terim istifa çağrılarıyla ilgili, "Hayatımın sonraki döneminde kırılacağım yaklaşımları Galatasaray'ın geleceği için göğüslemeye hazırım" dedi ama dün bırakmak zorunda kaldı.



SPORTİF AŞ'Yİ KABUL ETMEDİ

Son olarak Ünal Aysal döneminde Florya'da antrenmandayken görevine son verildiğini öğrenen Fatih Terim'le yollar bu kez Nef Stadı'nda ayrıldı. Başkan Burak Elmas ile arasındaki görüşme 5 dakika sürdü ve Elmas'ın ayrılık kararını iletmesinin ardından Terim'in tek bir yorumu oldu; "Hayırlısı olsun!" Elmas'ın, Terim'e Sportif A.Ş.'nin başına geçmesini teklif ettiği ancak deneyimli hocanın, bu teklifin ardından "Ben bu gençleştirme operasyonu için kariyerimi ortaya koydum. Siz ise arkamda durmadınız. Şimdi bana yönetim kurulu teklif ediyorsunuz. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Buyurun takım sizin, kulüp sizin; bildiğiniz gibi yönetin." diyerek toplantıdan ayrıldığı öğrenildi.



21 KUPA BIRAKTI

Aralık 2017'de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre z arfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı.

2017-18 ve 2018-19 sezonlarını şampiyon olarak tamamlayan Terim'li Galatasaray, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

2021-22 sezonu 20. hafta itibarıyla lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor.

Terim, Galatasaray çatısı altında 4 dönemde 8 lig şampiyonluğuna imza attı, kulübe 21 kupa kazandırdı.



AVRUPA LİGİ KURTARMADI

Ligde zirvenin uzağında kalan G.Saray'da Avrupa'daki başarılı gidiş tek umut kaynağıydı. Camiada yapılan yorumlarda "Hoca Avrupa'da da yoluna devam edemezse yollar ayrılır" görüşü hakimdi. Ancak geleceğin takımı kuruluyor felsefesi ile istenen süre çabuk eridi. Hem Giresun maçı sonrasındaki tepkiler hem de sosyal medya üzerinden gelen eleştiriler sonrası yönetim birlikteliği bitirme kararı aldı.



ELMAS: BİRLİKTE KARAR VERDİK!

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığını bir açıklama ile duyurdu. Elmas, "Sevgili Fatih Terim hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi halihazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün (dün) itibarıyla devam etmeyecektir" ifadelerini kullandı. Elmas, Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.