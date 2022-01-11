Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sezon sonu kadroda büyük değişim bekleniyor.
Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sezon sonu kadroda büyük değişim bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilecek futbolcular netleşmeye başlarken, bu isimlerden biri olan Luiz Gustavo'ya ise sürpriz bir talip çıktı.
Vitor Pereira'nın gönderilmesiyle kadroya girmekte zorlanan Brezilyalı orta saha oyuncusuna İtalya Serie A ekibi Udinese talip oldu.
İtalyan basınında yer alan habere göre; İstanbul'a yönetici gönderen siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin ise teklifi yeterli bulduğu ve satışa onay verdikleri kaydedildi.
Ancak transferdeki en büyük engel Luiz Gustavo'nun maaş beklentisi... İki kulübün anlaşmasına rağmen Türkiye'de kazandığı paradan daha azını reddeden 34 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibinden zam beklediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise gitmesini istediği oyuncu için aradaki farkı bonservis gelirinden düşüp Brezilyalı isme verebileceği belirtiliyor.
Sözleşmesi 1 sezon sonra sona erecek olan Gustavo, Fenerbahçe ile 2.5 sezonda toplam 88 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atan tecrübeli yıldız, 3 de asist yaptı.