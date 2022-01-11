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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Luiz Gustavo'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Brezilyalı orta saha oyuncusu için Serie A ekibi resmi teklifte bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 09:40
UĞUR SARIKAYA
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sezon sonu kadroda büyük değişim bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilecek futbolcular netleşmeye başlarken, bu isimlerden biri olan Luiz Gustavo'ya ise sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Vitor Pereira'nın gönderilmesiyle kadroya girmekte zorlanan Brezilyalı orta saha oyuncusuna İtalya Serie A ekibi Udinese talip oldu.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

İtalyan basınında yer alan habere göre; İstanbul'a yönetici gönderen siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin ise teklifi yeterli bulduğu ve satışa onay verdikleri kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Ancak transferdeki en büyük engel Luiz Gustavo'nun maaş beklentisi... İki kulübün anlaşmasına rağmen Türkiye'de kazandığı paradan daha azını reddeden 34 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibinden zam beklediği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Fenerbahçe'nin ise gitmesini istediği oyuncu için aradaki farkı bonservis gelirinden düşüp Brezilyalı isme verebileceği belirtiliyor.

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