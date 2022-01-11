Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo piyangosu! İtalyan ekibi talip oldu

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe 'de sezon sonu kadroda büyük değişim bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilecek futbolcular netleşmeye başlarken, bu isimlerden biri olan Luiz Gustavo'ya ise sürpriz bir talip çıktı.