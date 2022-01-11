FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzattı!

İspanya La Liga devi Barcelona, takımdan gönderileceği konuşulan Samuel Umtiti'nin sözleşmesini sürpriz bir kararla uzattı.

İsmi birçok takımla anılan ve Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Fransız stoperin sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Böylece Umtiti'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali kesin olarak ortadan kalktı.