FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Koşacak ve eforlu oyunu oynayacak hiçbir halleri yok. Geriye yardıma gelen ileri gidemiyor. İleri giden geriye savunmaya dönemiyor. Sahada resmen iki parçalı oyun vardı. Rakibin geniş alanlar yakaladığı ve rahat bir antrenman havasında oynadığı bir 90 dakika oldu. Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 3.5 sezonda 60 oyuncu transfer etti. 8 teknik adamla çalıştı. 2 tane de sportif direktör getirdi.
Yaklaşık 365 gün teknik adamsız ve takımın başı boş kaldığı çok ciddi bir zaman dilimi geçirdi. Yanlış planlama ve kötü organizasyon tabii ki kaçınılmaz son olan başarısızlığı getirdi. Bu gelinen son durum üniversitelerde bile 'tez' konusu olabilir.
EMRE BOL - NORVEÇ'TEN YAZIYORUM!
Başkan Ali Koç maç öncesi, "İstifa diye twit atanları araştırdık, büyük bir bölümü Norveç'ten yazılıyor. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış" dedi. Dün maçın 71. dakikasında, Yönetim istifa" diye bağıranlar da Norveçlidir muhtemelen! Yahu neyi anlamıyorsunuz?