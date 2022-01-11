FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

REHAN KAPSAL - TEZ! Fenerbahçe, yine teknik adamsız ve belirsizliklerle dolu, Kadıköy'de oyuncuların 'Ne yaparsak kendimiz yapacağız' moduyla oynayacağı bir 90 dakikaya çıktı. Rakibin son haftalardaki formuyla bu maçın Türkiye Kupası'ndaki zorlandıkları Afyonspor maçı gibi olmayacağı belliydi. Belirsizliklerde en büyük sıkıntılar fiziksel kalitede düşüş ve oyun disiplinindeki eksikliktir. Disiplin eksikliği de net şekilde görüldü. Temposuz ve yavaş oynanan oyun vardı.

Oyuncular alan yaratıp ne orta saha ne hücumda top istemedikleri gibi hiçbir şekilde oyuna topla ritim de veremediler. Doğru baskı da kuramadılar. Vücut dillerinden anlaşıldığı gibi bitse de gitsek modunda oynayan Fenerbahçeli oyuncu sayısı çoktu. Bu süreçte teknik adam olmayabilir ama profesyonel oyuncu kendine iyi bakarak hem fiziksel hem de mental olarak kendini hazır hale getirmeli.