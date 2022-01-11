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FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da İrfan Can Kahveci gerçeği! Yine bitiremedi (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de en fazla verim beklenen isimlerden biri de İrfan Can Kahveci'ydi. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can, Adana Demirspor maçının 60. dakikasında oyundan alındı. İrfan Can Kahveci, son dönemde olduğu gibi yine 90 dakikayı tamamlayamadı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 13:28 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 13:28
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da İrfan Can Kahveci gerçeği! Yine bitiremedi (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Sarı-Lacivertli ekipte bir türlü bekleneni veremedi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN KADERİ DEĞİŞMİYOR

Takvim'in haberine göre; son dönemde ilk 11'de çıktığı maçlarda 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan ve genellikle ikinci yarılarda oyundan alınan İrfan Can'ın kaderi Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor maçında da değişmedi.

10. KEZ TAMAMLAYAMADI

Maçın ikinci yarısında oyundan düştüğü gözlenen İrfan Can, 60. dakikada oyundan alındı.

Bu sezon 11 maçta sahaya ilk 11'de çıkan İrfan Can Kahveci böylelikle 10. kez 90 dakikayı tamamlayamadan kulübeye gelmiş oldu.

4 MAÇTA SONRADAN DAHİL OLDU

Bu sezon 11 kez sahaya ilk 11'de çıkan İrfan Can'ın 90 dakika oyunda kalabildiği tek müsabaka ise sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma oldu.

Sadece 1 maçta 90 dakikayı tamamlayan İrfan Can Kahveci, bu sezon 4 maçta ise sonradan oyuna girdi.

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