Haberler Fenerbahçe Sahne sırası Kanarya'da! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Sahne sırası Kanarya'da! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Devre arasını hocasız geçiren Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kanarya'nın zirve ile arasındaki farkın daha da açılmaması için kazanmaktan başka çaresi yok. Fenerbahçe'de yine takımı yönetecek olan Zeki Murat Göle, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Sahne sırası Kanarya'da! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, ikinci yarıya bu akşam Adana Demirspor maçıyla start verecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı beklentilerin gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp lider Trabzonspor ile farkı 14 puanda tutmak. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Kanarya sahaya yine geçici teknik sorumlu ile çıkacak.

ALTAY BAYINDIR&BALOTELLI YOK
Henüz yeni bir teknik adam göreve başlamadığı için Adana Demirspor'a karşı da kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde rehabilitasyon süreci devam eden kaleci Altay Bayındır ile Luiz Gustavo ve Mergim Berisha maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Crespo ve Nazım Sangare de kadroda yok. Konuk ekipte de koronavirüs testi pozitif çıkan ve İtalya'daki evinde izolasyona alınan Mario Balotelli ile Afrika Kupası'na giden Simon Deli kadroda yok.

5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 3'er sarı kartları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, Adana Demirspor karşısında da sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Mesut, İrfan Can, Valencia

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Samet, Sanuç Talha, Kaan, Gökhan, Stambouli, Bjarnason, Vargas, Yunus, Assombalonga

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