İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Daniel Farke'nin yeni takımını duyurdular

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertliler birçok ismi gündemine aldı.

Bu isimlerden biri de Daniel Farke olurken, Rus basınından Alman teknik adamla ilgili flaş bir iddia geldi.

KRASNODAR YOLUNDA

Championat'ta yer alan habere göre; Daniel Farke, Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'la anlaşma aşamasına geldi.

Haberde; tarafların sözleşme detaylarıyla ilgili son görüşmeleri yaptığı belirtilirken, Farke'nin birkaç gün içinde resmen açıklanabileceği ifade edildi.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Norwich'i çalıştıran Farke, kasım ayından bu yana boşta bulunuyor. 45 yaşındaki teknik adamın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.