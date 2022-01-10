Haberler Fenerbahçe İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Daniel Farke'nin yeni takımını duyurdular

İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Daniel Farke'nin yeni takımını duyurdular

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle temasa geçerken, son olarak Daniel Farke ismi gündeme gelmişti. Rus basını ise Alman teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atarak, Farke'nin yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:45
UĞUR SARIKAYA
İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Daniel Farke'nin yeni takımını duyurdular

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertliler birçok ismi gündemine aldı.

Bu isimlerden biri de Daniel Farke olurken, Rus basınından Alman teknik adamla ilgili flaş bir iddia geldi.

KRASNODAR YOLUNDA

Championat'ta yer alan habere göre; Daniel Farke, Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'la anlaşma aşamasına geldi.

Haberde; tarafların sözleşme detaylarıyla ilgili son görüşmeleri yaptığı belirtilirken, Farke'nin birkaç gün içinde resmen açıklanabileceği ifade edildi.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Norwich'i çalıştıran Farke, kasım ayından bu yana boşta bulunuyor. 45 yaşındaki teknik adamın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.

DİĞER
Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi'nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki'nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!
Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor