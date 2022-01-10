FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç açıkladı! "İsmail Kartal..."

GÜRCAN BİLGİÇ - PLAN YOKSA TÜM İSİMLER MACERA OLUR Sezon başındaki belirsizlik ve iş bilmezlik, Vitor Pereira kararıyla sonuçlandı. Dağ; fare doğurdu yani. Bir sezon önce, bir galibiyet ile şampiyonluğu kaçıran takımın tüm dengelerini bozma pahasına macerayı tercih etti Ali Koç. Sonuç; kendi yıldızlarını değersiz hale getiren süreçle birlikte, "Yine olmadı" dediler.

Kulüp değil ama yönetici tarafından yalanlanan, Koç'un, "Paraya ihtiyacı yok, tazminatı da yok" dediği Pereira'nın, ayrılığı FIFA'ya şikayet ile noktalandırıp, 2.5 milyon euro daha istediği de konuşulmaya başlandı.