FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç açıkladı! "İsmail Kartal..."

GÜRCAN BİLGİÇ - PLAN YOKSA TÜM İSİMLER MACERA OLUR
Sezon başındaki belirsizlik ve iş bilmezlik, Vitor Pereira kararıyla sonuçlandı. Dağ; fare doğurdu yani. Bir sezon önce, bir galibiyet ile şampiyonluğu kaçıran takımın tüm dengelerini bozma pahasına macerayı tercih etti Ali Koç. Sonuç; kendi yıldızlarını değersiz hale getiren süreçle birlikte, "Yine olmadı" dediler.
Kulüp değil ama yönetici tarafından yalanlanan, Koç'un, "Paraya ihtiyacı yok, tazminatı da yok" dediği Pereira'nın, ayrılığı FIFA'ya şikayet ile noktalandırıp, 2.5 milyon euro daha istediği de konuşulmaya başlandı.
ALMAN HOCA DOĞRU SEÇİMDİ AMA…
Gündem Joachim Löw ile görüşüldüğü-anlaşıldığı haberlerinden oluşuyor. Bugün itibarıyla böyle bir şey yok, herkes bilsin. Löw'ün ne düşündüğü soruldu, "Yeni sezon için konuşabiliriz" cevabı alındı. Hemen gelmesi için olanaklar araştırıldı, "Ocakta mümkün değil" yanıtı geldi bu kez de.