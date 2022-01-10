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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Zeki Murat Göle konuştu: Özür diliyorum!

Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Mücalade, Adana Demirspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle konuştu ve taraftarlardan özür diledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:35
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Zeki Murat Göle konuştu: Özür diliyorum!
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hiç istemediğimiz bir sonuç oldu. Çok üzgünüz. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor.

İlk 35 dakika istediğimiz gibi gidiyordu ve skoru yakaladık. Baskılı oynadık, taraftarı da yanımıza aldık. Ama bu 35 dakikadan sonra bir anda duygusal davranmaya başladık. Disiplinden koptuk ve sonrasında golü yedik.

İkinci yarının başındaki erken gol, bütün planlarımızı altüst etti. Git gele dönen bir maç oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz."

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