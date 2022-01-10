Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı öncesi Zeki Murat Göle konuştu! "Mesut Özil..."

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"3 kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Hafta boyunca oyun anlayışımızı geliştirecek verimli antrenmanlar yaptık. Oyunumuzu rakibe kabul ettirmek istiyoruz. İyi bir sonuç ve galibiyetle yeni yıla başlamak istiyoruz."

MESUT ÖZİL NEDEN İLK 11'DE YOK?

"Ferdi'yi biraz zorunluluk olursa kullanabiliriz. Mesut'u kullanabilecek durumdayız. 1-2 antrenman kaçırdı. Riske etmek istemedik. Herhangi bir durumda olursa kulllanacağız."