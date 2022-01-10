Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı CANLI | Fenerbahçe maçı izle | FB Adana Demir canlı izle

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Futbol adına seyir zevki bir hayli yüksek olan bu mücadeleyi, haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia



Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 isim ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

İKİ TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

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