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Fenerbahçe'den Joachim Löw seferi! İşte o tarih

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yılan hikayesine dönen hoca meselesini çözüme kavuşturmak için düğmeye basıyor. 10 Ocak Pazartesi günü Covid-19 karantinası sona erecek olan Koç, hemen ardından soluğu Almanya'da alacak ve Löw ile yüz yüze görüşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Joachim Löw seferi! İşte o tarih

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu soruna nokta koymak için harekete geçiyor. Yeni tip koronavirüs teşhisi nedeniyle bir süredir karantinada olan Başkan Ali Koç'un karantina ve tedavi sürece yarın sona erecek.

Fenerbahçe'den Joachim Löw seferi! İşte o tarih

BAŞKAN IŞ BAŞINDA...
Sonrasında Başkan Koç vakit kaybetmeden Almanya'ya giderek takımın başına getirilmek istenen Joachim Löw ile yüz yüze görüşecek. Takvim'in haberine göre; Löw ile daha önce görüntülü telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen Koç, Alman teknik adam ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Koç, bu görüşmede Löw'ün kafasındaki tüm soru işaretlerini gidererek teklifi kabul etmesini sağlamaya çalışacak.

Fenerbahçe'den Joachim Löw seferi! İşte o tarih

BU HAFTA KRITIK
Başkan Koç aynı zamanda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan astronomik teklifi de bu kez Löw'ün yüzüne karşı yapacak! Başkan Koç'un, Joachim Löw'den bir an önce takımın başına geçmesini talep edeceği ancak Alman teknik adamın sezon sonu için diretmesi durumunda bunu da kabul edeceği gelen haberler arasında. Önümüzdeki 4-5 gün Fenerbahçe- Löw ilişkisi açısından son derece kritik bir öneme sahip.

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