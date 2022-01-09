Fenerbahçe'den Joachim Löw seferi! İşte o tarih

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu soruna nokta koymak için harekete geçiyor. Yeni tip koronavirüs teşhisi nedeniyle bir süredir karantinada olan Başkan Ali Koç'un karantina ve tedavi sürece yarın sona erecek.

BAŞKAN IŞ BAŞINDA...

Sonrasında Başkan Koç vakit kaybetmeden Almanya'ya giderek takımın başına getirilmek istenen Joachim Löw ile yüz yüze görüşecek. Takvim'in haberine göre; Löw ile daha önce görüntülü telefon görüşmesi yaptığı öğrenilen Koç, Alman teknik adam ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Koç, bu görüşmede Löw'ün kafasındaki tüm soru işaretlerini gidererek teklifi kabul etmesini sağlamaya çalışacak.