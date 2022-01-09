Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Teknik direktörde geri sayım başladı! Gözler o isimde... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Teknik direktörde geri sayım başladı! Gözler o isimde... (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni hocaya çevrildi. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin yeni hocası için geri sayım başladı. Ali Koç’un ilk tercihi Joachim Löw’le artık son detaylar masada. Beijing Guoan ile yollarını dün resmen ayıran Bilic’in de kulağı yönetimde. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:59
FENERBAHÇE HABERİ: Teknik direktörde geri sayım başladı! Gözler o isimde... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde düğüm çözülüyor. Uzun süredir Joachim Löw ile pazarlık yapan yönetim, karar aşamasına geldi. Tarafların birbirlerine şart ve taleplerini sunduğu, bugün ya da en geç yarın sonucun olumlu ya da olumsuz belli olacağı belirtildi. Başkan Ali Koç'un ilk tercihi olan Löw'ün isteklerini büyük ölçüde kabul etse de Alman çalıştırıcının hala bazı çekinceleri olduğu konuşuluyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde B planı devreye alınacak.

KOVAC DA LİSTEDE

Alternatif listede Slaven Bilic, Jesus, Niko Kovac, Daum ve son çare olarak İsmail Kartal'ın isimleri yer alıyor. Bilic konusunda dün Çin'den iyi haber geldi. Beijing Guoan, Hırvat teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Böylece tazminat sorunu ortadan kalktı. Yönetimin, Löw'ü ikna edemezse Bilic'le masaya oturması bekleniyor. Monaco'dan ayrılan Kovac da adaylar arasına eklendi. Daum ile İsmail Kartal seçenekleri ise en son düşünülüyor.

LÖW'ÜN ŞARTLARI:

2.5 yıllık kontrat

4-5 yardımcı getirecek

4-5 transfer garantisi

4-5 milyon Euro yıllık ücret

Futboldan tek sorumlu olacak

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