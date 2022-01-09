Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: F.Bahçe atağa kalkacak! Transfer için yeni hoca bekleniyor... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: F.Bahçe atağa kalkacak! Transfer için yeni hoca bekleniyor... (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli yönetim, transferde düğmeye basmak için ‘yeni teknik direktörü ’ bekliyor... İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: F.Bahçe atağa kalkacak! Transfer için yeni hoca bekleniyor... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden sessizliğin önümüzdeki hafta son bulması bekleniyor. Yönetim, yeni hoca belli olduktan sonra transferde düğmeye basacak. Öncelikle forvet, bek ve kanatlara takviye yapılması planlanıyor. Belirlenen isimler var. Ancak son karar yeni teknik direktörün isteğine göre verilecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ferdi Kadıoğlu, Berke ve Serdar Aziz'le de görüşmelere başlandı. Bu üç ismin de takımda tutulması planlanıyor. Görüşmelerde sıkıntı olmadığı ve Ferdi'den başlayarak imzaların kısa süre içinde atılmaya başlayacağı gelen haberler arasında...

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