Haberler Fenerbahçe Mirsad Türkcan’dan Ozan Tufan açıklaması

Mirsad Türkcan’dan Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe'nin sezon başında Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyordu. Ozan Tufan’ın menajeri Mirsad Türkcan, İngiliz basınında çıkan iddiaları yalanladı. Türkcan, “Watford kümede kalırsa Ozan’ın opsiyonu devreye gireeck” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Mirsad Türkcan’dan Ozan Tufan açıklaması

Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan, İngiliz basınında 'Ozan Fenerbahçe'ye dönecek" şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Mirsad Türkcan, "Ozan Tufan'ın devre arasında sözleşmesinin feshedilip Fenerbahçe'ye geri döneceği haberleri kesinlikte doğru değil. Eğer Watford kümede kalırsa Ozan'ın satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan takımında devam edecek" dedi. Mirsad Türkcan, "Ozan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni hocasıyla da uyum içinde. Takımının hedeflerine ulaşması adına elinden gelini yapıyor" ifadelerini de kullandı.

Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonu 7 milyon Euro civarında...

DİĞER
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sırılsıklam aşık! İşte Deren Talu'nun sevgilisi ile romantik gecesinden pozları...
Samsun'un Bafra ilçesinde feci kaza! 3 TIR çarpıştı, 1 yaralı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor