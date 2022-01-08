Mirsad Türkcan’dan Ozan Tufan açıklaması

Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan, İngiliz basınında 'Ozan Fenerbahçe'ye dönecek" şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Mirsad Türkcan, "Ozan Tufan'ın devre arasında sözleşmesinin feshedilip Fenerbahçe'ye geri döneceği haberleri kesinlikte doğru değil. Eğer Watford kümede kalırsa Ozan'ın satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan takımında devam edecek" dedi. Mirsad Türkcan, "Ozan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni hocasıyla da uyum içinde. Takımının hedeflerine ulaşması adına elinden gelini yapıyor" ifadelerini de kullandı.

Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonu 7 milyon Euro civarında...