Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Joachim Löw...

Fenerbahçe'de teknik direktör görüşmeleri Joachim Löw'den gelecek yanıta kilitlendi. Alman hocayı ikna etmek için büyük çaba harcayan başkan Ali Koç tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Önerilen ücret artırılırken Löw'den artık kararını vermesi istendi.
61 yaşındaki teknik adamın 1-2 gün içinde yanıtını bildireceği dile getiriliyor. Normalde devre arasında takım çalıştırmaya sıcak bakmayan Löw'ün yumuşadığı ve tavrını değiştirebileceği öğrenildi.
SONA GELİNDİ
Camiadaki tepkiyi dindirmek isteyen yönetim, hemen takımın başına geçmese bile yeni hocayı Adana Demirspor maçı öncesi açıklamak istiyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise diğer seçenekler devreye alınacak.