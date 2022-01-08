Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Joachim Löw...

Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Joachim Löw...

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç'un çok istediği Alman teknik direktör teklifi kabul ederse İstanbul'a davet edilecek. Aksi halde rota Slaven Bilic'e dönecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Joachim Löw...

Fenerbahçe'de teknik direktör görüşmeleri Joachim Löw'den gelecek yanıta kilitlendi. Alman hocayı ikna etmek için büyük çaba harcayan başkan Ali Koç tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Önerilen ücret artırılırken Löw'den artık kararını vermesi istendi.

Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Joachim Löw...

61 yaşındaki teknik adamın 1-2 gün içinde yanıtını bildireceği dile getiriliyor. Normalde devre arasında takım çalıştırmaya sıcak bakmayan Löw'ün yumuşadığı ve tavrını değiştirebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Joachim Löw...

SONA GELİNDİ

Camiadaki tepkiyi dindirmek isteyen yönetim, hemen takımın başına geçmese bile yeni hocayı Adana Demirspor maçı öncesi açıklamak istiyor. Löw'den olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise diğer seçenekler devreye alınacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor