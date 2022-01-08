Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Slaven Bilic müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'ye Slaven Bilic müjdesi! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çin Ligi ekibi Beijing Guoan resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Hırvat çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 15:25 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 15:48
Fenerbahçe'ye Slaven Bilic müjdesi! Resmen açıklandı

Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.

İsmi Türk ekipleriyle de anılan 53 yaşındaki teknik direktör, Ocak 2021'de Beijing Guoan'ın başına geçmişti. Bilic yönetimindeki Beijing Guoan, ligde 2021 sezonunu 5. sırada tamamlamıştı.

DİĞER
Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta mı olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor