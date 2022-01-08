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FENERBAHÇE HABERLERİ:Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı! Löw görünümlü Kartal

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına henüz kimse getirilmedi. Sarı-lacivertlilerin listesinde olan Joachim Löw ve Jorge Jesus'un sezon içinde takım almak istememesi ve akabinde "Sezon sonuna kadar İsmail Kartal" fikri Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Kartal'ın Löw ile Jesus'e benzetilerek karikatürize edilen fotoğrafları twitter'da paylaşım rekorları kırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ:Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı! Löw görünümlü Kartal

Hoca arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe'de Joachim Löw için ikna süreci devam ederken, Alman teknik adamın sezon içinde takım almak istememesi ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesinin gündeme gelmesi Fenerbahçe taraftarları arasında mizah konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ:Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı! Löw görünümlü Kartal

TARAFTARIN SABRI KALMADI...

Takvim'in haberine görei, teknik direktörsüz geçen günlerin ardından sarı lacivertli taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden 50 bini aşkın tweet atılmıştı. 'BırakGitAliKoç' hashtag'i kullanılarak yapılan paylaşımların ardından istifa çağrısı uzun süre Twitter'da trend topic listesinin ilk sırasında yer almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ:Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı! Löw görünümlü Kartal

PAYLAŞIM REKORU KIRILDI

Son olarak da İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar geçici çözüm olarak teknik direktör yapılması fikrine isyan eden taraftarlar İsmail Kartal'ın fotoğrafını karikatürize ederek "Löw görünümlü Kartal" esprisiyle twitter'ı salladılar. İsmail Kartal, Löw dışında bir diğer hoca adayı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a da benzetilen fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı. Geçici çözümlere karşı çıkan taraftarlar Sarı-Lacivertli yönetimi beceriksizlikle suçladılar.

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