FENERBAHÇE HABERLERİ - Emenike'nin paylaştığı Vitor Pereira videosuna taraftardan büyük ilgi!

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Emmanuel Emenike, zaman zaman eski takımıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Nijeryalı futbolcu son olarak, sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'ya taktik veren bir sarı-lacivertli taraftarın videosunu paylaştı.

Videoda tribünde bulunan bir taraftarın Pereira'ya, "4-4-2" diye bağırdığı, Pereira'nın ise "Kapa çeneni" dediği görülüyor. Bu paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından kulüpte ikinci kez göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı.