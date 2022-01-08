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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emenike'nin paylaştığı Vitor Pereira videosuna taraftardan büyük ilgi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Fenerbahçe ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sezon başında bir taraftarın, teknik direktör Vitor Pereira'ya bağırarak verdiği taktiğin videosunu yayınlayan Nijeryalı golcü, büyük etkileşim aldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emenike'nin paylaştığı Vitor Pereira videosuna taraftardan büyük ilgi!

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Emmanuel Emenike, zaman zaman eski takımıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Nijeryalı futbolcu son olarak, sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'ya taktik veren bir sarı-lacivertli taraftarın videosunu paylaştı.

Videoda tribünde bulunan bir taraftarın Pereira'ya, "4-4-2" diye bağırdığı, Pereira'nın ise "Kapa çeneni" dediği görülüyor. Bu paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından kulüpte ikinci kez göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı.

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