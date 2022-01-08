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FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Fenerbahçe haberleri: Ukrayna ekibi Zorya ile olan sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda. Başarılı oyuncuya Hull City ve Anderlecht talip olmuştu. İranlı futbolcu Belçika basınına yaptığı açıklamada oynamak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 19:23
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye dönen Allahyar Sayyadmanesh'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

20 yaşındaki oyuncusuna 5.5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarı-lacivertli kulüp, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Allahyar için İngiltere Championship ekibi Hull City ve Belçika temsilcisi Anderlecht devredeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

OYNAMAK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI

Belçika basınında yer alan haberde Allahyar Sayyedmanesh'in açıklamalarına yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Belçika basınına konuşan İranlı futbolcu, "Hull City benimle ilgileniyor ama ben Vincent Kompany'nin takımında oynamayı tercih ediyorum. Menajerim ve ben zaten Kompany ile konuşuyoruz." dedi.

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