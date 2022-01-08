FENERBAHÇE HABERLERİ: Allahyar kararını verdi! İşte oynamak istediği takım

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye dönen Allahyar Sayyadmanesh'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye dönen Allahyar Sayyadmanesh'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
20 yaşındaki oyuncusuna 5.5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen sarı-lacivertli kulüp, istediği rakamı alamazsa Allahyar'ın sözleşmesini uzatıp takımda tutmayı planlıyor.
Allahyar için İngiltere Championship ekibi Hull City ve Belçika temsilcisi Anderlecht devredeydi.
OYNAMAK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI
Belçika basınında yer alan haberde Allahyar Sayyedmanesh'in açıklamalarına yer verildi.
Belçika basınına konuşan İranlı futbolcu, "Hull City benimle ilgileniyor ama ben Vincent Kompany'nin takımında oynamayı tercih ediyorum. Menajerim ve ben zaten Kompany ile konuşuyoruz." dedi.