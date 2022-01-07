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Sinan Gümüş için Mesut Özil devrede! Transfer...

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş, Mesut Özil ile aynı menajerlik şirketine geçti... Kanarya’nın yıldızı, tecrübeli oyuncu için Ali Koç ile görüşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Sinan Gümüş için Mesut Özil devrede! Transfer...

Fenerbahçe'de 2 milyon Euro'luk bir teklif olmasına rağmen kulüpten ayrılmayan Sinan Gümüş, ardından başkan Ali Koç tarafından cezalandırılmış ve sezonun ilk yarısını takımdan ayrı geçirmişti.

Bir süre önce ise menajerlik şirketini değiştiren ve Mesut Özil'in temsilciliğini yapan şirket ile anlaşan Sinan için ocak ayında farklı gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor. Takvim'in haberine göre; Mesut Özil'in aynı menajerlik şirketi altında olduğu takım arkadaşı Sinan için başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacağı ve Koç'tan Sinan için izin isteyeceği öne sürülüyor.

Sinan Gümüş ile başta eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp ilgileniyor.

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