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Serdar Dursun transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a yükselen 30 yaşındaki golcüye İtalya Serie A ekibi kanca attı. İki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 09:22
BURAK ŞENTÜRK
Serdar Dursun transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Almanya'da Darmstad formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Serdar Dursun sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bedelsiz olarak kadroya katılan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Serdar Dursun transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!
Portekizli gazeteci Pedro Almeida sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serdar Dursun'a İtalya Serie A ekibi Venezia'nın talip olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Serdar Dursun transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, yeni hocanın raporuna göre teklife net bir yanıt verecek. Golcü futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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