Serdar Dursun transferinde flaş gelişme! Yeni adresi...

Almanya'da Darmstad formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Serdar Dursun sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bedelsiz olarak kadroya katılan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!

Portekizli gazeteci Pedro Almeida sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serdar Dursun'a İtalya Serie A ekibi Venezia'nın talip olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.