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‘Meyer’den kurtulacak’

Sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Max Meyer, performansıyla hem formayı kapamadı hem de bir türlü taraftarın gözüne giremedi. Alman basını, bir dönem Panzerler'in genç yıldızı olarak gösterilen Max Meyer ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
‘Meyer’den kurtulacak’
Sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Max Meyer, performansıyla hem formayı kapamadı hem de bir türlü taraftarın gözüne giremedi. Alman basını, bir dönem Panzerler'in genç yıldızı olarak gösterilen Max Meyer ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. Max Meyer yeni bir krizin eşiğinde' başlığıyıla duyurulan haberde, Fenerbahçe'nin 2021 yazında eski süper yeteneği işsizlikten kurtardığı ancak şu an kurtulmak istendiği belirtildi. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Meyer'in piyasa değeri 900 bin euro civarı.
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