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Fenerbahçe'de teknik direktör krizi ve istifa sesleri! Ali Koç için 46 bin...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertli camiada başkan Ali Koç'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından maçlara Zeki Murat Göle ile çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında oynanacak Adana Demirspor maçında da, yardımcı antrenörle çıkacak. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan verdiği tepkilerle Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 09:09
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi ve istifa sesleri! Ali Koç için 46 bin...

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi büyüyor. Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala yeni hocası bulamadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi ve istifa sesleri! Ali Koç için 46 bin...

Sarı lacivertlilerde 3,5 yıldır görevde olan Başkan Ali Koç da bu süreçte 233 günü uzun süreli kontrata sahip bir teknik direktörü olmadan geçirmiş oldu. Sarı lacivertlilerde Ali Koç döneminde toplamda 9 farklı hoca görev yaptı.

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi ve istifa sesleri! Ali Koç için 46 bin...

Milliyet'in haberine göre, 448 gün takımın başında olan Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ile en fazla çalışan teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi ve istifa sesleri! Ali Koç için 46 bin...

46 BİN İSTİFA TWEETİ

Teknik direktörsüz geçen günlerin ardından sarı lacivertli taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden 46 bini aşkın tweetin atılması dikkat çekti.

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