Fenerbahçe'de teknik direktör krizi ve istifa sesleri! Ali Koç için 46 bin...

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi büyüyor. Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala yeni hocası bulamadı.

Sarı lacivertlilerde 3,5 yıldır görevde olan Başkan Ali Koç da bu süreçte 233 günü uzun süreli kontrata sahip bir teknik direktörü olmadan geçirmiş oldu. Sarı lacivertlilerde Ali Koç döneminde toplamda 9 farklı hoca görev yaptı.